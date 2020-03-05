Öğrenciden fazla para isteyen şoförün kullandığı araç servisten men edildi

ile Şile arasında sefer yapan 139A Harem-Şile-Ağva hattında bir şoför, tarifede yazanın aksine, öğrencilerden 3 lira daha fazla para istemişti. Öğrencinin de parayı vermemesi üzerine otobüste tartışma çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şoföre 200 bilet karşılığı para cezası vermişti.

İETT’nin yazılı açıklamasında konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şoföre ‘idare personeline, denetim görevlisine, yolculara veya diğer taşımacılara hakarette bulunmak’ maddesinden işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca şoförün çekilen görüntülerde sabit olan asabi tavırları ve yolcu can güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle kullandığı araç da servisten men edildi. İstanbulluların benzer durumlarla karşılaştıkları anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Masa’nın 153 numaralı hattını arayarak şikayetlerini iletmeleri gerekiyor.“