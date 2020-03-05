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23:29 05 Mart 2020
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    Düğüne 1 gün kala nişanlısı tarafındna öldürüldü

    Nişanlısını öldürmekle yargılanan zanlının savunması: Ben öldürmedim kafasını klozete çarptı

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    Bursa'da, düğününden 1 gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı döverek öldürdüğü belirtilen tutuklu sanık Yunus Emre Akar savunmasında "Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Songül'ü ben öldürmedim" dedi.

    Bursa'da düğünden 1 gün önce nişanlısını öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı savunmasında nişanlısının ayağının kayması sonucu öldüğünü söyledi.

    Zanlı Emre Akar "Songül olay günü sinirliydi. Kendisini sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Songül'ü ben öldürmedim" dedi.

    Geçen yıl Temmuz ayında 1 gün sonra düğünleri olacak Yunus Emre Akar’ın takılar yüzünden çıkan tartışmada nişanlısı Songül Yalçın’ı öldürdüğü suçlamasıyla Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

    'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar, yaptığı savunmasında Songül ile 4 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, olay günü kendisinin dövmediğini iddia etti.

    Akar ifadesini şu şekilde yaptı:

    "Gelinlik almaya gidecektik, Songül olay günü benim evime geldi. Eve geldiğinde çok sinirliydi, salona girer girmez çantasını koltuğun üzerine fırlattı. Bende sakinleştirmeye çalıştım fakat kendisine bazen iş yerinde ve evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtulup, banyoya düştü. Banyo o gün yıkandığı için yerler ıslaktı kayarak kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü."

    © İHA / ERDAL CAN İÇELLİ
    Sevgilisini sokak ortasında vurdu, polise haber verip başında bekledi: 'Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz'

    'Saçlarını dağınık görünce korktum'

    Zanlı Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım ve fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. Sağlık ekiplerine haber verdim. Sağlık ekipleri birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi."

    İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Akar'ın tutukluluk halinin devamına, otopsi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yeniden incelenip rapor halinde alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler:
    Bursa, kadın cinayetleri, Kadın cinayeti
    Topluluk kurallarıTartışma
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