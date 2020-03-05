Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Odatv'ye erişim engeli getirdiler.— Çağlar Cilara (@caglarcilara) March 5, 2020
2020 yılında haber sitesi yasaklıyoruz.
Buna bugün ses çıkarılmazsa yarın öbür gün olası bir seçimde diğer bütün haber kaynaklarına göz dikerler. pic.twitter.com/XImuP64qgI
Odatv’ye erişim engeli getirildi.— Barış Zeren (@zerenbaris) March 5, 2020
"Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberi nedeniyle gözaltına alınan Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç tutuklanmış, gerekçe olarak "MİT Kanunu'nun 27. maddesine muhalefet" gösterilmişti.
Diğer yandan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilirken, yarın 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği belirtilmişti.
Libya'daki operasyonda yaşamını yitiren subayın Manisa'daki cenaze töreniyle ilgili habere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirmişti.
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