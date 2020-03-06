Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv'de yayımlanan yazısında "Ne yazık ki Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da, Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya dahil edildi. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arayarak Barış Pehlivan'ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın saat 10:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde olacağız" ifadelerine yer verdi.
Terkoğlu'nun sabaha karşı 04.00'te gözaltına alındığını hatırlatan Ersöz, "'Usule uygun' olarak yapılan Savcılığın bu çağrısının 'hukuka uygun olan' olduğunu ifade ederken, sabahın 4'ünde gözaltına alınan Barış Terkoğlu'na neden bu şekilde yapılmadığını sorgulayarak… Yarının daha iyi bir gün olması dileğiyle…" dedi.
'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmıştı.
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