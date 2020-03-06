Cezaevindeki kadınlara 8 Mart'ta açık görüş imkanı

Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları'na, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların, aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmelerine ilişkin yazı gönderildi.

Bu kapsamda, cezaevlerindeki 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, açık görüşten faydalanarak ailesi ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Açık görüş, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.