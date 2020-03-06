Şizofreni hastası, bir hastanın gözlerini çıkardı

Adana'da şizofreni hastası bir kadın, hastanede kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardı. İki gözünü kaybeden kadın başka bir hastanede tedavi altına alınırken, yakınları saldırgandan da hastaneden de şikayetçi oldu. Adana Valiliği olayla ilgili 7 kişinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İHA’nın haberine göre, Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirdi. Burada muayene edilen hasta 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart günü ise Sultan Güner hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti.

Salona şizofreni hastası 36 yaşındaki N.K. adlı kadın da geldi. İddiaya göre, burada televizyon izleyen iki hastadan N.K., Sultan Güner'in kendisine küfrettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Kadını yere yatıran N.K. elleriyle gözlerini çıkardı.

© Fotoğraf : Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Şizofreni hastasına Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası

‘Bana küfretti, ben de iki gözünü çıkarıp yedim’

Daha sonrada koridora çıkıp odasına gitmek isterken bir hemşire tarafından fark edildi. Hemşire hastaya, "Elin ve yüzün neden kan içinde" diye sordu. N.K. ise ona "Burnum kanadı ondan" dedi. Hemşire daha sonra salona gittiğinde yerde bir kadının kanlar içinde yattığını gördü. Hemen personele haber verdi. Yaralı kadın önce Seyhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk etapta şuuru kapalı olan kadının iki gözünün de oyularak çıkartıldığı anlaşıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni hastası N.K.'nin ifadesini psikolog eşliğinde aldı. N.K.'nin ifadesinde, "Bana küfretti, ben de iki gözünü çıkarıp yedim" dediği öğrenildi. Zanlının, şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA-AW955538 Şizofreni hastası N.K.'nin gözlerini çıkardığı Sultan Güner

Güner'in eşi Mehmet Güner ile kızı Yasemin Perçin ise haberi duyunca şok oldu. Sultan Güner'i tedavi olması için getirdikleri hastanede gözlerini kaybetmesinden dolayı şok olan aile hukuk mücadelesi başlattı.

‘Hem zanlıdan hem de hastaneden şikayetçiyim’

Sultan Güner'in eşi Mehmet Güner, eşinin tedavi olması için hastaneye getirdiğini ancak bir hafta sonra hastanede saldırıya uğradığını öğrendiklerini belirterek, "Hemen Payas'tan çıkıp buraya geldik. Adana Şehir Hastanesi’ne gelip eşimi gördüğümde şok oldum. Bir insana bu nasıl yapılır eşimin gözünü oymuş. Bunu nasıl yapmış anlamış değiliz. Hem zanlıdan hem de hastaneden şikayetçiyim" diyerek gözyaşı döktü.

7 kişi görevden uzaklaştırıldı

Kızı Yasemin Perçin ise pazar günü hastaneden aranarak annesinin bir kavgaya karıştığının söylendiğini, daha sonra kendisinin hastaneyi aradığını belirterek, "Telefona biri çıktı annemin kavgaya karıştığını durumunun çok kötü olduğunu, yüzünün olmadığını söyledi. Bunu duyunca çok kötü olduk. Hemen hastaneye gittik. Annemin iki gözü de oyulmuştu. Böyle bir şey nasıl olabilir" diye tepkisini dile getirdi.

Bu arada, Adana Valiliği de Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ndeki olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.