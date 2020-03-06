Türkiye'den, İtalya'ya ‘Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine’ tepki

İtalya'nın Fossalto Belediyesi’nce Abdullah Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verilmesine Türkiye'den tepki geldi.
İtalya’nın Fossalto Belediyesi’nce PKK Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan’a Fahri Hemşehrilik Verilmesi Hk. https://t.co/8YLPWcfsYn— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 6, 2020
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İtalya’nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir” ifadeleri kullanıldı.
‘Bu girişimlerin, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği ruhuna da tamamen aykırı olduğunun’ altı çizilen açıklamada, "İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı, İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.
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