Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan için tutuklama talebi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Lİbya’da hayatını kaybeden bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenazesine dair yapılan haberin ardından tutuklanmıştı. Soruşturmaya daha sonra Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da dahil edilmişti.

Diken'den Canan Coşkun'un aktardığına göre Barış Pehlivan, ifadesi alınmak üzere bugün sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne çağrıldı.

Burada Pehlivan’a, haberin hangi gerekçe ile yapıldığını soruldu. Savcı, yaşamını kaybeden askerin fotoğrafının da ‘özel bir saikle kaydedildiğinin değerlendirildiğini’ öne sürdü. Pehlivan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Odatv, kararın ardından Pehlivan'ın "Kendinize iyi bakın" dediğini aktardı.