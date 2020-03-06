Yalova Belediye Başkanı Vekilliği'ne meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Güleç daha sonra tutuklanmıştı.

Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.