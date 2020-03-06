Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan sağcı parti lideri Akesson sınır dışı edildi

Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıtan göçmen karşıtı aşırı sağcı İsveç Demokratları partisinin lideri Jimmie Akesson bugün sınır dışı edildi.
Akesson hakkında izinsiz bildiri dağıtmaktan işlem yapıldı. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Burada kendisini çeken basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüleyen Akesson'un, terminaldeki biletleme işlemleri yapıldı.
Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.
Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandığı öğrenildi.
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