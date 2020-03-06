İHA: Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri soyarak Türkiye'ye gönderdi

İhlas Haber Ajansı, Edirne'den Avrupa'ya gitmek için sınırı geçen göçmenleri yakalayan Yunanistan güvenlik güçlerinin, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye'ye geri gönderdiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre, Avrupa hayaliyle Meriç Nehri üzerinden sınırı geçen yaklaşık 100 göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak yarı çıplak bir şekilde tekrar Türkiye’ye gönderildi.

Habere göre, Türkiye tarafına zorla geçirilen göçmenler, sınırda Türk askeri tarafından alınarak bölgedeki toplama alanlarına götürüldü.

Burada göçmenlere kıyafet, yiyecek ve içecek yardımı yapıldı.

Türkiye-Yunanistan sınırında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçmeye çalışan göçmenleri Türkiye tarafına geri iten Yunanistan'ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söylemiş, 1000 özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç sınırına getireceklerini açıklamıştı.