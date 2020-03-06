Sağlık Bakanı Koca: Umre dönüşü gözlem altına alınan hastanın test sonuçları negatif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü Sakarya'da tedbir amaçlı gözlem altına alınan hastanın test sonuçlarının negatif olduğunu ve koronavirüs hastası olmadığını belirtti.

Koca, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Koca, Twiter hesabından yaptığı açıklamada "Sakarya’da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" ifadelerini kullandı.