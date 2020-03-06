Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

☣️Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. Cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/jqpcqRrbWM