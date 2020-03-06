Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan 64 yaşındaki Halil B. cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Halil B.'nin diyabeti ve yüksek kolestrolü vardı.
Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.
☣️Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. Cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/jqpcqRrbWM— Coronavirus ☣️ Turkish Agency (@CoronaTurkey) March 6, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)