Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içindeki 97 sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takibiyle, deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle sığınmacıların Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmediği belirtildi.

Tüm Türkiye'de, ülkeden ayrılmak isteyen sığınmacılara müdahale etmeme prensibinin uygulandığı hatırlatılan paylaşımda, bu yaklaşımın hayati tehlike taşıdığı için deniz geçişlerini kapsamadığı ifade edildi.

Paylaşımda, Sahil Güvenlik birimlerinin denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimlerinin ise karadan denize çıkışları engellemek için gayret sarf ettiğine dikkat çekilerek, "Kaçak göçmenler, Yunan karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor" ifadelerine yer verildi.

Tüm Türkiye’de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor. — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) March 6, 2020

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan sığınmacılara karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen dün Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içindeki 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda 3 bin 425 kaçak göçmen, 2020'nin başından bugüne kadar 49 olayda 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır."

Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 05 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) March 6, 2020

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