Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur'' açıklamasını yapmıştı.