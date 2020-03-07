Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser serbest bırakıldı

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Sorumlu Müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in adli kontrol kararıyla serbest kaldığı bildirildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Müdürü Aydın Keser hakkındaki karar belli oldu.

Gazetecilerin adli kontrol kararıyla serbest kaldığı bildirildi.

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Sorumlu Müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel adli kontrol kararıyla serbest kaldılar. — ahmet şık (@sahmetsahmet) March 6, 2020

​Ağırel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser de ifadeye çağrılmıştı.

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ise tutuklandı. OdaTV Sorumlu Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan dün tutuklanmıştı.