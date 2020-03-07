Cenazede ön tarafa geçmesi sosyal medyada gündem olan İYİ Parti'li Cesur'dan açıklama

Cenaze törenindeki hareketi nedeniyle eleştirilen İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cesur, "5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak olay gününü şöyle anlattı:

"Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim.

Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur.

"Şehit annesine sarıldı ve poz verdi" diye servis ettikleri bu fotoğraf ise; 16 Şubat’ta yani olaydan 2 hafta önce Isparta Yalvaç'ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat’ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Şehidimizin ailesi ve cenazesi ile alakası olmayan, 2 hafta öncesine ait bu fotoğraflar, olayı çarpıtmak amaçlı ve kasıtlı olarak servis edildi.

25 yıllık Siyasi Danışmanlık kariyeri olan bir Milletvekiliyim. Allah’a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Açıklamalarımı; Yüce Türk Milleti’nin vicdanına arz ederim."

Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini farkettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur. pic.twitter.com/ZlJTUknKia — Aylin Cesur (@cesuraylin) March 6, 2020

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Şehidimizin ailesi ve cenazesi ile alakası olmayan, 2 hafta öncesine ait bu fotoğraflar, olayı çarpıtmak amaçlı ve kasıtlı olarak servis edildi. pic.twitter.com/MdQeyrvGzy — Aylin Cesur (@cesuraylin) March 6, 2020

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25 yıllık Siyasi Danışmanlık kariyeri olan bir Milletvekiliyim. Allah’a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Açıklamalarımı; Yüce Türk Milleti’nin vicdanına arz ederim. — Aylin Cesur (@cesuraylin) March 6, 2020

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