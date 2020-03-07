İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sınırı geçenlerin sayısının 143 bini geçtiğini belirten Soylu, "Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.

- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

- Miçotakis'in ülkesinde toplam 115 bin yabancı var. Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler.

- Timlerimiz dün gece göreve başladı.Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde 'tıkama' diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler.

- Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.

- Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.