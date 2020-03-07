Bakan Varank'tan maske açıklaması: Karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

, Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili üreticilerle koordine halinde olunduğunu söyledi.

Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasiteye sahip olunduğunu belirten Varank, "Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.