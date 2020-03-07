Kayıt
13:09 07 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz

    © AA / Arda Küçükkaya
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104034/20/1040342051_0:30:1200:705_1200x675_80_0_0_bdfc89934da0ae145b33ceb347613706.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003071041550733-cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-moskovada-varilan-anlasmanin-barisa-ve-huzura-katki-saglayacagina/

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine riayet etmesini bekliyoruz" dedi.

    Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'nde konuşan Oktay, milli teknoloji hamlesinin, dijital dönüşüm adımlarının, savunma sanayisini millileştirmelerinin ve yerli milli biyoteknoloji mücadelelerinin yanında Türkiye'nin bölgede yaşanan insani krizlere karşı da çetin bir mücadele verdiğini söyledi.

    Bölgede yaşanan insani krizin çözüme kavuşması ve sınırlarda istikrarın sağlanması için krizin yükünü tek başına yüklendikleri süreçlerden geçtiklerini belirten Oktay, ne uluslararası toplumdan ne de sağlanan mutabakatlara taraf olan ülkelerden gereken desteği gördüklerini, bunun da açık ve şeffaf şekilde kamuoyunun önünde yaşandığını kaydetti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA /
    Mutabakat Metni: Rus-Türk ortak devriyeleri başlatılacak

    'Moskova'daki anlaşma huzura katkı sağlayacak'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Moskova'da gerçekleşen zirve ile ilgili şunları kaydetti:

    "İdlib'de bir taraftan kahraman askerlerimizi hedef alan saldırılara misliyle karşılık verdik, diğer taraftan da diplomasi yoluyla siyasi çözüm arayışlarımızı hızlandırdık. Burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir. Cumhurbaşkanımızın önceki gün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda varılan mutabakatın temelinde de bu yaklaşımımız vardır. Suriye'de rejim güçleri, tüm dikkatini ülkenin doğusunu ele geçiren terör örgütlerine değil masum İdlib halkına yöneltmiş olsa da biz, Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine riayet etmesini bekliyoruz. Şayet bölgede kan dökülmeye devam ederse her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde krizin müsebbiplerinin üzerine gitmekten de tereddüt etmeyeceğiz. Kutlu davamız uğruna Suriye ve Irak'ta görev yapan tüm kahraman askerlerimize Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

    Etiketler:
    Suriyeli mülteciler, Mülteciler, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Rusya, Türkiye, İdlib, Moskova, Fuat Oktay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mekke'deki Kabe'nin uzaydan çekilmiş görüntüsü, koronavirüsün kutsal yerlerin bile boşboş kalmasına neden olduğunu gözler önüne serdi. Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu. Kabe'yi gösteren üstteki fotoğraf 14 Şubat 2020, alttakiyse 3 Mart 2020 tarihli
    Koronavirüs salgınıyla ıssızlaşan bölgeler uzaydan görüntülendi
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet