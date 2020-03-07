Kadıköy'deki giysi kumbaraları kaldırıldı

Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için ilçede 100 noktaya kumbaralar koymuştu. Kumbaralara bırakılan eşyalar haftanın iki günü özel araçla toplanıyor ve kullanılabilir olan giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Ancak belediyenin yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kumbaralar kaldırıldı.

Kadıköy Belediyesi'nden açıklama

Kadıköy Belediyesi ise giysi kumbaralarının kaldırılması ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada “Yüklenici firma ile olan sözleşmemizin sona erdiği için tekstil kumbaraları kaldırılıyor. Bağışlar artık doğrudan Açık Gardırop birimimiz tarafından kabul edilecek" bilgisini verdi.