MEB çocuklara 'en çok neyi merak ediyorsunuz' diye sordu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinde çocukların, 'En çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna verdikleri cevaplar, renkli dünyalarını yansıttı.

MEB, 2 aylık sürelerle yayımlanan 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinde çocukların en çok merak ettiği soruları yayımladı.

T24'ün haberine göre, çocukların verdiği cevaplardan bazıları şu şekilde:

İnsanların ismi nereden geliyor?

İlk at süren kişi kim?

İlk bal yiyen kişi kim?

Uçlu kalemi kim buldu?

Ben küçükken nasıl biriydim?

Domino taşları neden yapılıyor?

İlk tohumu kim buldu, hayvanların adını kim buldu?

Acaba dünyaya nasıl ve ne yaparak katkıda bulunabilirim?

Acaba görme engelliler gibi anne ve babamı görememek nasıl bir şey?

Gelecekte dünya nasıl olacak?

Neden çoğu insan acımasız?

Arabalar nasıl yapılıyor?

Hayvanlar canlı olduğu halde neden konuşmuyor?

Dergide ayrıca, eğitim meseleleri kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlanıp irdeleniyor. Dergi tüm okulların öğretmen odalarının yanı sıra, kitap ve dergi satış noktalarında da bulunuyor