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    Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı

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    Forbes Türkiye, 'en zenginler' listesini yayınladı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı. Genç milyarderlerin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.

    Listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, hükûmete yakınlığıyla bilinen iş insanı Ali Ağaoğlu 37, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 43. sırada yer aldı.

    Haber Global'in aktardığı liste şu şekilde:

    1- Murat Ülker - Yıldız Holding  2020 Serveti: 4.70 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.80 Milyar Dolar

    Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi ünvanını Erman Ilıcak'a kaptıran Murat Ülker, bu yıl tahtını geri aldı. Ülker'in serveti 1 yılda 1 milyar dolar arttı.

    2 - Erman Ilıcak - Rönesans Holding  2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar

    Geçen yılın en zengin Türk'ü olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle En Zengin 100 Türk sıralamasında bu defa ikinci oldu.

    3 - Ferit Şahenk - Doğuş Holding  2020 Serveti: 2.40 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.40 Milyar Dolar

    Servetini 400 milyon dolar artıran Ferit Şahenk, Türkiye'nin En Zengin 3'üncü ismi ünvanını Hüsnü Özyeğin'den devraldı.

    4 - Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding  2020 Serveti: 2.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.90 Milyar Dolar

    6 - Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt  2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.60 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.80 Milyar Dolar

    6 - Suat Günsel - Yakın Doğu Üniversitesi  2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.90 Milyar Dolar

    8 - Semahat Arsel - Koç Holding  2020 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.60 Milyar dolar

    9 - Mustafa Küçük - LC Waikiki  2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.20 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.70 Milyar Dolar

    9 - Nihat Özdemir - Limak Holding  2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.70 Milyar Dolar

    9- Rahmi Koç - Koç Holding  2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.50 Milyar Dolar

    9 - Sezai Bacaksız - Limak Holding 2020 serveti: 1.80 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

    13 - Mehmet Nazif Günal - MNG Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

    13 - Suna Kıraç - Koç Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 2.20 milyar dolar

    15 - Ahmet Çalık - Çalık Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.90 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

    15 - Hamdi Akın - Akfen Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

    17 - Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

    17 - Eren Özmen - Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

    17 - Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.50 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

    17 - Fatih Özmen - Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

    17 - Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.40 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

    17 - Osman Kibar Samumed 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 2.10 milyar dolar - 2018 serveti: 2.80 milyar dolar

    17 - Turgay Ciner Park Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

    24 - Deniz Şahenk Doğuş Holding 2020 serveti: 1.20 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.30 milyar dolar

    25 - Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 0.95 milyar dolar - 2018 serveti: 1.40 milyar dolar

    25 - Aydın Doğan Doğan Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

    25 - Murat Vargı MV Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 1.30 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

    25 - Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

    29 - Sinan Tara Enka İnşaat 2020 serveti: 1.00 milyar dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar

    30 - Melih Abdulhayoğlu Mavecap 2020 serveti: 900 milyon dolar - 2019 serveti: 1.80 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

    31 - Lucien Arkas Arkas Holding 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 0.85 milyar dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar

    31 - Mustafa Latif Topbaş BİM  2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar

    33 - Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

    33 - Hasan Çolakoğlu Çolakoğlu Metalurji 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

    33 - Mehmet Rüştü Başaran Habaş 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

    33 - Ömer Koç Koç Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

    37 - Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

    37 - Bernard Arkas Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    37 - Claire Arcas Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    37 - Çiğdem Sabancı Bilen Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    37 - Diane Arcas Göçmez Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    37 - Suzan Sabancı Dinçer Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

    43 - Ali Koç - Koç Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 675 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

    43 - Ali Ülker Yıldız Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    43 - Demir Sabancı - Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    43 - Fikret Öztürk Öztürk Yatırım 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    43 - Olgun Zorlu - Zorlu holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 1 milyar dolar

    43 - Serra Sabancı- Sabancı holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    49 - Ahmet Özokur - Yıldız holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 725 milyon dolar

    49 - Erol Çarmıklı- Nurol holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

    49 - İzak Şenbahar- Alexico group 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    49 - Mehmet Avni Kiğılı- Hayat holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

    49 - Mehmet Oğuz Çarmıklı - Nurol holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

    49 - Nurettin Çarmıklı- Nurol holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

    49 - Şevket Sabancı- esas holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar

    49 - Ünal Aysal - Unit Investment 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 925 milyon dolar

    57 - Ahmet Afif Topbaş - Bim 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    57 - Erhan Kurdoğlu ata holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

    57 - İbrahim Erdemoğlu- Erdemoğlu holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    57 - İpek Kıraç - Koç holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    57 - Korhan Kurduoğlu - Ata holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

    57 - Yalçın Sabancı - Yasa holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    63 - Zeki Cemal Özen - Defacto 2020 serveti: 575 milyon dolar - 2019 serveti: yeni - 2018 serveti:

    64 - Ahmet Cengiz - Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    64 - Ali Erdemoğlu - Erdemoğlu holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

    64 - Ekrem Cengiz-Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    64 - İbrahim Çeçen- IC holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 625 milyon dolar

    64 - Kamil Yazıcı-Anadolu grubu holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

    64 - Mehmet Cengiz - Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    64 - Nezih Barut- Abdi ibrahim ilaç 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

    64 - Ömer Sabancı-Sabancı holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    64 - Şeref Cengiz-Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    64 - Yıldırım Demirören- Demirören holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

    74 - Dilek Sabancı-Sabancı holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

    74 - Sevil Sabancı-Sabancı holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

    74 - Ali Metin Kazancı-Kazancı holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    74 - Aziz Torun- Torunlar gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    74 - Mehmet Torun- Torunlar gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    79 - Ali İsmail Sabancı-Esas holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    79 - Ali Rıza Yıldırım- Yıldırım holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

    79 - Birol Altınkılıç- Altınmarka gıda 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Ceyda Lale Tara- Enka inşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Demet Sabancı Çetindoğan- Sabancı holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

    79 - Emine Sabancı Kamışlı- Esas holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

    79 - Fikret Tayfun Demirören- Demirören holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Hanzade Doğan Boyner- Doğan holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Leyla Tara Suyabatmaz- Enka inşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Meltem Demirören Oktay-Demirören holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Yasemin Zeynep Keyman- Enka inşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

    79 - Yüksel Yıldırım- Yıldırım holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

    91 - Nurten Öztürk- Öztürk yatırım 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

    91 - Tuncay Özilhan- Anadolu grubu holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

    91 - Tülay Aksoy- Anadolu grubu holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

    91 - Vildan Gülçelik-Enka inşaat 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

    95 - Aylin Elif Koç- Koç holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

    95 - Erdal Aksoy- Aksoy holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    95 - Esra Çiğdem Koç- Koç holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

    95 - Hakkı Yıldız - Yıldızlar yatırım holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

    95 - Hasan Yıldız- Yıldızlar yatırım holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

    99 - Kağan Gürsel- Kiska inşaat 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    100 - Ahmet Kibar- Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    100 - Ali Kibar- Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    100 - Arzuhan Doğan Yalçındağ doğan holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

    100 - Asım Kibar kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    100 - Aysun Kibar kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    100 - Dayram Yusuf aslan içdaş demir çelik 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

    100 - Begümhan Doğan faralyalı doğan holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

    100 - Cemil Kazancı kazancı holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 575 milyon dolar

    100 - Erden Timur timur gayrimenkul 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

    100 - Hüseyin Ağaoğlu ağaoğlu inşaat 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

    Etiketler:
    Yıldız Holding, Koç Holding, Türkiye, Forbes
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    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
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