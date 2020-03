İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs için alınan önlemleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da 'Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği'ne katıldı. İmamoğlu, burada, İBB olarak, koronavirüs dahil olmak üzere, her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek, mobil hijyen filosunu tanıttı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona ve her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek mobil hijyen filosunu Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde tanıttı.

İmamoğlu, yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, engelli merkezleri, ibadethaneler, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarına başladıklarını duyurdu.

Özel olarak hazırlanan 18 araç ile 36 personelin 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacağını anlatan İmamoğlu “Araç ve şoför temini noktasında İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, dezenfeksiyon hizmetlerini yerine getirecek ekip ise Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz personelinden oluşmaktadır. Ekiplerimiz dezenfekte yapılacak alanlarda mesai içi, mesai sonu ya da hafta sonu vardiya usulüyle çalışıyor olacak” dedi.

'Ne duvar ne sınır dinliyor'

Koronavirüsünün herkesin dikkate alması gereken önemli ve tehlikeli bir salgın olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Dünya çapındaki yayılma hızı ve etkisi bugüne kadar görülen salgınlarla kıyaslandığı zaman endişe verici. Bu virüs ne sınır dinliyor, ne de duvar” diye konuştu.

'Kişisel hijyene dikkat'

İmamoğlu vatandaşların bireysel olarak alacağı önlemlerin önemine işaret ederek şu önerilerde bulundu:

-Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir geliyor. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta hiç öpüşmemeliyiz.

-Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturuyor. Büyüklerimizin kişisel temizlik ve korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine dikkat etmeleri oldukça önemli.

'Tehdit edici bir bilgi ulaşmadı'

Ekrem İmamoğlu, İBB olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde tedbirler geliştirerek, koruma önlemlerini yaygınlaştırarak ve genişleterek bu salgına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

“Bize bir şey olmaz diyerek değil, biz bu mücadeleyi kazanacağız diyerek çalışıyoruz” ifadesini kullanan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

-Ancak her ilgili her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımızı kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz ve aziz İstanbulumuz bu mücadeleden zarar görmeden çıkar.

-Hem dünyada hem İstanbul'da bu konuda umuyorum ki can kaybı büyümez, olmaz. Tabii ülkemizde şu an tehdit edici bir bilgi bize henüz ulaşmadı.

-Diliyorum ki hiç ulaşmasın. Hepimiz bu anlamda tedbirli olmayı elden bırakmayalım. Allah hem İstanbulumuzu hem Türkiyemizi hem de bütün insanlığı korusun.

İBB'nin toplu taşıma önlemleri

Koronavirüs vakaları ortaya çıktığı andan itibaren İBB Sağlık Daire Başkanlığı'nın çalışmalara başladığını anlatan İmamoğlu, toplu taşıma araçlarında alınan önlemleri şöyle sıraladı:

-Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık önlemlerini İstanbullulara anlatmak için açık hava reklam alanları, üst geçitler, elektrik direkleri ile metro ve deniz hatlarındaki ekranlarımızda bilgilendirme çalışması yürütüyoruz.

-Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz.

-İETT Otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor.

-Metrobüs istasyonları da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlenmeye başladık. Ortalama 3 ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır.

-Toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk. 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik.