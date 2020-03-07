Odatv: Tutuklanan Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi

Odatv’de bugün yayınlanan haberde, Pehlivan’ın dün tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi’ne götürüldüğü belirtildi.

Haberde şunlar kaydedildi:

“Edinilen bilgilere göre; cezaevi girişinde Pehlivan gardiyanlar tarafından kötü muameleye maruz kaldı. Bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiği öğrenildi. Kötü muameleyle ilişkin Pehlivan’ın avukatlarının gerekli hukuki başvuruları yapacağı kaydedildi.”

Pehlivan, sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, sitede yayınlanan bir MİT haberi nedeniyle tutuklanmıştı.