Kadir Şeker'in avukatı: Parktaki çocukların, tramvayda yanında oturanların bile ifadesi alındı

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, kadının sevgilisi Özgür Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker’in avukatı Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturmalardan birini gerçekleştirdiğini söyledi ve parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadelerinin alındığını belirtti.

Konya’da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversite hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianamenin bu hafta başında

Kadir Şeker’in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları açıkladı:

“Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir’i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112’ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu.”

Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir’in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi.

Çelişkili ifadeler

Ancak bir görgü tanığının Kadir’in yere düşmediğini, bir başka tanığın ise önce düştüğünü sonra düşmediği şeklinde çelişkili ifadeler verdiğini belirten Aladağ, “90 derecelik açıyı göstermeyen giriş şekli ve 23 santimlik bıçağın büyük kısmının vücuda girmiş olması nedeniyle, ölüme neden olan yaralanmanın üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği değerlendirmesi şu aşamada yapılamıyor. Ancak dosyadaki tüm deliller Kadir’in kendini savunmak amacıyla yaralama kastıyla hamle yaptığını gösteriyor” dedi.

Kadir Şeker’in vücudundaki ezilmeler ve darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin, maktül Özgür Duran tarafından darp edildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Baro Başkanı Aladağ şunları söyledi:

“Kadir, kendisini korumak maksadıyla yanında taşıdığı bıçak nedeniyle şu an bu durumda. Tek başına yaşayan bir genç, arkadaşlarının da başına daha önce bu parkta bir saldırı olayı gelmiş. Kişiliğiyle hiç uyumlu olmayan bıçağı, bu gerekçeyle yanında taşıyor. Bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve yanlarına gidiyor. Saldırıya uğradığı için savunma amacıyla bıçağı kullanıyor.”