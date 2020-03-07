Define için 100 metre derinlikte, 40 metre uzunlukta tünel kazdılar

Kırakkale'de define için 6 kişinin 100 metre derinlikte ve 40 metre uzunlukta bir tünel kazdıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişinin tünel için şantiye kurdukları belirtildi.

Kırakkale'nin Keskin ilçesi Efendi köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy mezarlığının yakınında devriye gezerken, terk edilmiş mandıranın karşısındaki dağın eteğinde kazı yapıldığını fark etti.

Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ilk etapta kepçe ile kazı yaptığı, daha sonra kazma ve küreklerle yerin 100 metre altına indikleri belirlendi. Göçük riskine karşı maden ocaklarında olduğu gibi ahşap direklerle tahkimat kurarak tünel açan şüphelilerin, ahşap merdivenle aşağıya inip, mezarlığın altına doğru da 40 metre ilerledikleri saptandı.

Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin, yakalanmamak için hava karardıktan sonra çalıştığı, soğuktan korunmak için de çadır kurdukları ve burada soba yaktıkları belirlendi. Uzaktan bakıldığında dağın eteğinde oyuk alanda fark edilmeyen şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Köy sakinlerinden Adem Duru kazı yapılan alanı görünce şaşkına döndüklerini söyledi. Duru şunları ifade etti:

"Biz açıkçası şaşırdık. Buradan gelip geçerken hiç dikkat etmiyorduk, olayı jandarmadan öğrendik. Bu bölgede kral mezarlarının olduğu söyleniyordu. Bu söylenti, bu kazıyla doğrulanmış oldu. Jandarma ekipleri ihbar üzerine gerekeni yapmış, açıkçası şaşkınız."