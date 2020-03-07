Kocaeli'de zincirleme kaza: Otomobil 10 metreden düştü, TIR asılı kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı kazada bir otomobil 10 metre yükseklikteki viyadükten düşerken, bir hafriyat kamyonu da viyadükte asılı kaldı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza TEM yolu Körfez Hamzadere Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridindeki İbrahim Güney'in kullandığı TIR'a çarptı. Kontrolden çıkan TIR, 2 yolun arasındaki boşlukta asılı kaldı.

TEM’de 5 aracın karıştığı kazada otomobil viyadükten uçtu: 7 yaralı © İHA /

TEM’de 5 aracın karıştığı kazada otomobil viyadükten uçtu: 7 yaralı © İHA /

TEM’de 5 aracın karıştığı kazada otomobil viyadükten uçtu: 7 yaralı © İHA /

TEM’de 5 aracın karıştığı kazada otomobil viyadükten uçtu: 7 yaralı © İHA / 1 / 4 © İHA / TEM’de 5 aracın karıştığı kazada otomobil viyadükten uçtu: 7 yaralı

Bu sırada, başka bir TIR'ın sürücüsü, asılı kalan TIR'a çarpmamak için manevra yaptığı sırada bir otomobile çarptı. Sedat Yıldız yönetimindeki otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bariyeri aşıp, viyadüğün altındaki toprak alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, toprak alana düşen otomobildeki kişileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkardı.

Kazada yaralanan Sedat Yıldız, yanındaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneyere kaldırıldı.

Asılı kalan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.