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14:21 08 Mart 2020
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    İstanbul Taksim meydanı

    İstanbul Valiliği: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar akşam saatlerinde kapalı olacaktır

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan izinsiz gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını bildirdi.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz" denilerek İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerekli izinlerin verildiği kaydedildi.

    Açıklamanın devamında bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00’da etkinlik duyurusu yapılmakta olduğu ifade edilerek "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır" denildi.

    'Taksim ve Şişhane metro istasyonu, Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı'

    İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Twitter hesabından kapatılan istasyonları şöyle duyurdu: "İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir."

    ​Trafiğe kapatılacak yollar ise şunlar: Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti.

    Alternatif güzergâhlar Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

     

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    Etiketler:
    Metro, Taksim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tedbir, İstanbul Valiliği, Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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    Minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara özel bir dizi karar aldı. Çiçek, minibüse binen kadınları karanfil ile karşılıyor. Karanfil ile karşılanan kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Çiçek’in kadınlardan bugüne özel olarak ücret tarifesi almaması kadın yolcular tarafından çok takdir edildi. Ayrıca minibüsünde 1 TL’ye sattığı sularla her gün 100’den fazla sokak hayvanına mama ve su aldığını ifade eden Çiçek, hem kendi kazancının bir bölümüyle hem de sudan kazandığı paralarla iki çocuğun da eğitim masraflarını karşılıyor.
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