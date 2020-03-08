Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/90jTH2sxHG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2020