Gazeteci Ağırel tutuklandı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, hakkında savcılığın itirazı sonrası tutuklanma talebiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na giden Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi.
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Perşembe günü öğleden sonra İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne giden Ağırel, savcılıkta verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ağırel, hakimlik sorgusu ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Serbest kalmasının ardından dün Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla imza gününde buluşan Ağırel, "gece İstanbul’a dönerken gözaltı kararı haberini aldığını ve eski kayınvalidesinin evinin basıldığını" duyurdu.
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