İstanbul'da 8 Mart: Valilik yasağına rağmen kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de toplanıyor

İstanbul'da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen toplanmaya başladı.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan izinsiz gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını bildirdi.

Ancak İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hareket eden kadınlar, pankartlar ve sloganlar eşliğiyle Taksim'e hareket etti.

İstanbul'daki 8 Mart yürüyüşüne ilişkin gelişmeler şöyle:

19.30 - Taksim'e yürüyen kadınların sayısı binlere ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri artıyor.

Taksim'e yürüyen kadınların sayısı binlere ulaştı: Bölgede güvenlik önlemleri artıyor https://t.co/63AmrNAOmK pic.twitter.com/xeFXpxZSki — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2020

​19.20 - 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa' sloganları

Yüzlerce kadın, #8M2020 dolayısıyla Sıraselviler Caddesi’nde toplandı ve “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” diye slogan atıyorlar. pic.twitter.com/ydtEFBOWeY — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) March 8, 2020

19.04 - Beyoğlu Çukurluçeşme Sokak’tan başlayıp Sıraselviler Caddesi'ne çıkan yüzlerce kadın, İstiklal Caddesi'ne yürüyor. Sıraselviler Caddesi'nin Taksim meydana çıkışı polis tarafından kapatıldı.

Beyoğlu Çukurluçeşme Sokak’tan başlayıp Sıraselviler Caddesi'ne çıkan yüzlerce kadın, İstiklal Caddesi'ne yürüyor: Sıraselviler Caddesi'nin Taksim meydana çıkışı polis tarafından kapatıldı https://t.co/63AmrNAOmK pic.twitter.com/nmWccbFwY5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2020

18.52 - Kadınlar Taksim'e yürüyor