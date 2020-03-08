Erdoğan: Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz attığımız bu stratejik adımı, Kanal İstanbul'u engellemeye yetmeyecek

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

- Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz attığımız bu stratejik adımı, Kanal İstanbul'u engellemeye yetmeyecek.

- Başka bir adım daha atıyoruz. CHP, isterseniz onu da engellemeye çalışın. 18 Mart Çanakkale Köprüsünü yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...