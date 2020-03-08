Diyarbakır 8 Mart mitinginde '3.yol' mesajı

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü binlerce kadının katıldığı mitingle kutlandı. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan “3. bir yolun var olduğunu ve bu yolda kadınıyla, erkeğiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Ermenisiyle ve Süryanisiyle gösterdik. 3.yolda, Türkiye’de yeni bir siyasetin, yeni bir yolun çıkışını başlatıyoruz” dedi.

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, birçok kadın kurumunu bünyesinde barındıran Tevgera Jinên Azad (TJA) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi tarafından düzenlenen miting ile kutlandı. Mitingin düzenlendiği İstasyon Meydanı, kadınların giydiği yöresel kıyafetlerle renklendi. Mitinge katılan kadınlar, attıkları slogan, açtıkları pankart ve taşıdıkları dövizlerle kadın cinayetlerine dikkat çekti. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yanı sıra HDP’nini tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.

‘Dünyanın 4 bir yanında biz kadınlar, baskı, şiddeti kınamak adına bugün her yerdeyiz’

Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Dünyanın 4 bir yanında biz kadınlar alanlarda, sokaklarda her yerde yaşamın her alanında kadın haklarını, eşitliğini, özgürlüğünü ve kadınlara uygulanan baskıyı, şiddeti kınamak adına bugün her yerdeyiz. Amed’te, Mardin’de, Van’da İstanbul’da, Ankara’dayız. Bugün coşkumuz, sesimiz ve rengimizle 8 Mart’ı kutluyoruz. Hiçbir beton duvar, erkek iktidar, biz kadınları ne mücadele yolundan ayırabilir ne de mücadele birliğimizden ayırabilir. Mücadele azmimiz baskılar karşısında her gün büyüdü, binler milyonlar oldu. Bu mücadele azmiyle birlikte özgürlüğümüz de eşitliğimiz de haklarımızda en kısa zamanda kadınların bu azmiyle çok yakında başarıya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

‘Bu dönem, bu yüzyıl kadın mücadelesi ve zafer yüzyılıdır’

Kadın özgürlük mücadelesinin dünyanın en kapsamlı ve köklü mücadelelerinden biri olduğunu belirten Buldan şöyle devam etti: “Bu dönem, bu yüzyıl kadın mücadelesi ve zafer yüzyılıdır. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ülkemize baktığımızda 18 yıllık AKP iktidarında, tekçi erkek politikalar, erkek zihniyeti kadın düşmanı politikaları ile uygulamalar yaptılar ve bunun sonucunda kadının ezilip yok sayılmadığı, şiddete baskıya maruz kalmadığı, katledilmediği tek bir yok gün bile yok. Kadın evde, sokakta, yaşamın her alanında tekçi erkek iktidarın baskısına, tecavüze, katliama maruz kaldı. Bunların erkek yargısı da erkek siyaseti de, kadının her türlü hakkına saldırıyor. En çok da bizlere, yani HDP’li kadınlara saldırıyorlar. HDP’li kadınların kazanmış oldukları, elde etmiş oldukları her türlü kazanıma saldırı yapıyorlar. Evet, gaspçı kayyımlar ile eşbaşkanlık sistemimize saldırıyorlar. Bu zihniyetle kadınların elde etmiş olduğu tüm kazanımlara saldırıyorlar. Bu gaspçı kayyımlar, belediye eşbaşkanlarımızı yerine, onların oturduğu makamlara, koltuklara gelerek, bu halka her türlü zulmü yapıyor. Ama şunu bilsinler ki; Diyarbakır halkı, Mardin ve Van halkı, önümüze konulacak ilk seçimlerde, bu anlayışı, kayyımları Ankara’ya kadınlar gönderecek.”

‘3.yol mümkündür’

Buldan şunları söyledi: “Biz onlara 4. Olağan Kongremizde, Ankara’da, içeride binlerle, onbinlerle, dışarıda da milyonlarla cevap verdik. Ve dedik ki, sizin her türlü engellemenize, baskınıza ve şiddetinize karşı kadınlar kongreye geldi ve mesajı bü ülkeyi yönetenlere, Ankara’ya verdi. İşte bu mesaj iyi okumadılar. Bu mesaj iyi okunup anlaşılmalıdır. Ankara’dan verdiğimiz mesajla, bir kez daha 3'üncü bir yolun var olduğunu ve bu yolda kadınıyla, erkeğiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Ermenisiyle ve Süryanisiyle gösterdik. Bir bütün Türkiye toplumu olarak artık size yol göründü dedik ve biz 3'üncü yolumuzu belirlemek için bugün buradayız dedik. İşte Ankara’dan bu mesajı verdik. Üçüncü yol için büyük bir ittifakı, kadın ittifakıyla birlikte demokrasi ittifakını yaratmak için büyük bir mesaj verdik. Ankara bunu duyup anlamadıysa bugün Amed meydanından kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz; 3'üncü yol mümkündür. Bu 3'üncü yolda kadınların ittifakıyla, demokrasi ittifakını büyütüp çoğaltarak, genişleterek Türkiye’de yeni bir siyasetin, yeni bir yolun çıkışını başlatıyoruz dedik. Bu ittifakla tek adam değil, çok kadın olsun istiyoruz. Bu ittifakla tek başkanlık değil, eşbaşkanlık istiyoruz. Bunun için birlik çağrısı yapıyoruz. Birlik çağrımız başta kadınlaradır. Kadınları her yerde birliği, bu ülkenin siyasetine damga vurmalıdır.”

Miting konser eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.