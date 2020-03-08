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21:59 08 Mart 2020
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    Gözaltı- Tutuklama

    Ağırel'in ardından Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in de tutuklanmasına karar verildi

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    Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik de yaşamını yitiren MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı çerçevesinde gözaltına alınan Keser ve Çelik, İstanbul Adliyesine getirildi.

    Burada Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince ifadeleri alınan Keser ve Çelik'in "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi" kapsamında tutuklanmasına karar verildi. 

    Keser ve Çelik hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, "şüphelilerin savunmasında, bahsi geçen haber içeriğinin yayınlandığı tarihten önce MİT mensubu şehitlerin kimlik bilgilerinin ve faaliyetlerinin ifşa edildiğini belirtmiş iseler de bu yönde ayrıca bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma yürütülmekte olup, olaya ilişkin daha önce haber yapılmasının suç kastını değiştirmeyeceği, 29-37 sayılı yasanın 27/3 maddesi kapsamında bu bilgiler ifşa edilmiş olsa dahi MİT Başkanlığının görev ve yetkilerinden doğan faaliyetlerine ve bu faaliyetler kapsamında görev alan personellerine ilişkin bilgilerin yayınlanması, yayılması veya açıklanmasının ayrıca suç olarak tanımlandığı izahtan vareste bir durumdur." ifadesi kullanıldı.  

    'Can güvenlikleri tehlikeye sokuldu'

    MİT mensubu şehitlerin kimlik bilgilerini, görevlerini ve dolayısıyla ailelerinin kimlik bilgilerinin deşifre edilme maksadıyla bu görüntülerin daha öncesinde özellikle kayıt altına alınarak ve bu yönde kullanılmak üzere, şüphelilere bu aşamada tespit edilemeyen kişiler tarafından ulaştırıldığı aktarılan sevk yazısında, MİT Başkanlığı personel ve faaliyetine ilişkin bilgilerin ifşa edilerek yayımlandığı, MİT mensubu şehitlerin ailelerinin ve yakınlarının can güvenliklerinin tehlikeye sokulduğu bu bilgilerin yayıldığı ve açıklandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

    "Bu kapsamda, şüpheli Keser'in alınan ifadesinde bahse konu haberlerin yapılması ve yayınlanmasını sorumlu yazı işleri müdürü olarak bizzat kendisinin ve diğer şüpheli genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik'in istediğini belirtmiş olup bu nedenle de soruşturmaya konu eylemin MİT Başkanlığı personelleri ve faaliyetlere ilişkin bilgilerin ifşa edilmesi, yayılması ve açıklanması özel kast ile yapıldığını göstermektedir." 

    Bu arada, soruşturma kapsamında Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel de tutuklanmıştı. 

    Soruşturma çerçevesinde 6 Mart'ta ifadeye çağrılan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen yazar Murat Ağırel ile Çelik ve Keser nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Savcılık, bu üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, üç şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. 

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