Sağlık Bakanı Koca: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Çin'den başlayarak dünyanın farklı yerlerinde pek çok ülkeye yayılan, İtalya'da ve Türkiye'nin komşusu İran'da yüksek can kayıplarına neden olan koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı" dedi.