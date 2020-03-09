Yurtdışından dönenlere 14 gün kuralı: Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit, lütfen uyalım

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralına uyulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı" başlığıyla şu tedbirleri sıraladı:

Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım. Detaylı bilgi için: https://t.co/7XVW4X8s2t pic.twitter.com/Fjkg9XDjL4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2020

​"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."

Söz konusu paylaşımda "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım" çağrısında bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın "www.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.