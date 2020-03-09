Saygı Öztürk: FETÖ elebaşı Gülen ile görüşen Demirkıran'a ödül gibi atama, aylık 20 bin Euro maaş alacak

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 2012 yılında Pensilvanya'da Fethullah Gülen ile görüşen eski AK Partili milletvekillerinden Afif Demirkıran'a 'ödül gibi bir atama yapıldığını' yazdı. Öztürk, Demirkıran’ın aylık 20 bin Euro maaş ile Turkcell Yönetim Kurulu’na atandığını belirtti.