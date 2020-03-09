'Yeni parti meselesinde Gül ile Babacan ters düştü'

Yeni partisi için kuruluş dilekçesini teslim eden Ali Babacan'ın, kurucu listesi ve tüzükle ilgili olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ters düştüğü öğrenildi.

Aylardır kuruluşu ertelenen Ali Babacan'ın yeni partisi için kuruluş dilekçesi bugün verildi.

Öte yandan, yeni partinin kurucu listesi ve tüzükle ilgili olarak Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ters düştüğü de öğrenildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 'genç ve kadınlara ağırlık verildiği' belirtilen listede halen milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu da yer alacak.

2 gün otele kapandılar

Babacan, yeni partinin son şeklini oluşturmak için kurucu yapmayı düşündüğü isimlerle Ankara'da iki gün süren toplantı yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıda tüzük, program ve kurucu isimler masaya yatırıldı ve İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verildi. Çarşamba günü ise tanıtım toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yollar ayrıldı

Toplantıya Gül'e yakın isimler davet edilmedi. Gül dışında parti çalışmasında öne çıkan Haşim Kılıç, Beşir Atalay ve Candan Karlıtekin gibi isimlerin de dışlandığı öğrenildi.

Sözcü'nün edindiği bilgiye göre hafta içinde Gül, Mustafa Baş'ı (Refah Partili eski vekil) Babacan'a göndererek tüzük çalışmasına son şeklini vermek istedi. Babacan tarafı olumsuz yanıtlar verdi ve önerileri dikkate almadılar.

Ret cevabı geldi

Gül'e yakın isimler, yaşananları ‘kandırıldık, birileri devreye girmiş olabilir' diye yorumluyor. Gül'ün geri çekilmesinden sonra bazı isimlerin de aktif görev almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Babacan'ın çevresi kırgınlığı ortadan kaldırmak için Mehmet Tekelioğlu'nu (Gül'ün eniştesi) arayarak Ankara'daki toplantıya davet etti, ancak olumsuz cevap verildi.

'Kadın ve gençlere ağırlık'

Partinin kurucu sayısının 80-90 civarında olması bekleniyor. Eski vekil sayısının 10-15 arasında olacağı, daha çok kadın ve gençlere öncelik tanınacağı öğrenildi. Bir dönemin gözde bürokratları Birol Aydın, Emin Zararsız da vitrinde yer alacak.

Yeneroğlu da kurucular arasında

AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ali Babacan'ın partisinde kurucu olacak. Kurulacak yeni parti, ‘vekil transfer etmeme' kararı aldı. Bağımsız kalan isimlere ise kapı açık tutulacak.