Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

Kadir Şeker'in, cezaevinden üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada ders çalışabildiği öğrenildi.

Şeker, tutuklanmasının ardından, ailesinden üniversiteye hazırlık ders kitaplarını istemişti.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya’da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran’a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.