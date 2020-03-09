Milli Savunma Bakanlığı: Batman'da İHA düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), henüz belirlenemeyen bir sebeple düştüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Batman'da bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir sebeple düştüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır."

Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2020

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