Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan ve tutuklanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Mızraklı, Kayseri 2 N'olu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Avukatları Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mızraklı'yı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.