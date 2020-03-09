Eşini 10 gün arayla döven kişiye 3 bin lira para cezası

Kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan El Hac C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
5 çocuk babası El Hac C., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.
Eşi şikayetten vazgeçti
Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmed El Hac C. ile şikayetçi eşi Merve Z. hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed El Hac C., "Aramızda kavga oldu. Bir ya da iki kez itekledim, yere düştü. Küpesinden çekmedim, kendi takıldı. Kemerle de dövmedim, suçsuzum" dedi.
Merve Z. ise şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, "Eşim beni dövmedi, sadece itekledi. Barıştık, şikayetçi değilim" diye konuştu.
Mahkeme, Ahmed El Hac C.’yi, 'yaralama' suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırıp, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde erteledi.
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