Kayıt
17:50 09 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (429)
    0 1412
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104156/06/1041560610_0:132:3072:1860_1200x675_80_0_0_63e4a8c10940105b21447e8fe6fd1aed.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003091041560285-saglik-bakani-koca--turkiyede-su-ana-kadar-tespit-edilen-bir-koronavirus-vakasi-bulunmadi/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" diyen Koca, Türkiye'de koronavirüs vakalarının olduğu ancak saklandığı yönündeki iddialara sert tepki göstererek "İddialar tamamen senaryo" dedi.

    Fahrettin Koca
    © AA /
    Sağlık Bakanı Koca: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı
    Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

    "İlk olarak Çin’de tespit edilen sonra Güney Kore’ye yayılan bir virüs. İran ve İtalya’nın ardından yayıldı. Öncelikle buradan göstereyim; Çin’in Wuhan kentinden başlayıp devamında Tayland, Japonya, Güney Kore ve az vaka olmakla birlikte ABD’de görüldüğünü biliyoruz.

    Çin dışına bu dönemde özellikle erken dönemde sınırlarımızı tespit olarak kapatmıştık. Herhangi bir yabancının gelişine izin vermedik. Ve bu dönemde de özellikle İran bölgesini yoğun olarak görüyoruz.

    9 Mart’ta ise görüldüğü ülkeleri şöyle göstermek istiyorum. Özellikle Çin’e karşı etkin tedbir anlamında uçuşlarımızı o dönemde kesmiştik. Devamında İran’da yoğun bir salgın belirginleşince o dönemde de hiç düşünmeden erken dönemde sınırlarımızı kapatmış, havayolunu da kapatmıştık.

    Eğer, karantinaya alınmış olsaydı İran’a ve bölgeye yayılmayacaktı. Bütün İran’a yayılmasıyla birlikte bölge için risk oluşturdu. Bütün İtalya’yı kuşattığı gibi süreçte bu dönemde Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı. Ağır davrandı ve ağır davranmaya devam ettiğini görüyoruz.

    Eğer biz İran ile sınırlarımızı kapatmamış olsa idik ve bu dönemde Türkiye’ye girecek olan kişi sayısı ortalık haftalık 50 bindi. Ve şu an biz burada Türkiye’nin birçok bölgesinde bu salgını görür olacaktık. Çünkü o 50 binin içinde 4’te 1 5’te bir oranında bu virüsü taşıyanın olduğunu biliyoruz.

    Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Ülkemizin sarıldığını ve bundan sonraki süreçte ben iki haftadır söylüyorum Avrupa’daki tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak diye. İtalya’yı görüyorsunuz sadece 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya’da 326 oldu. İsviçre’de son 24 saatte 42 oldu. İsveç’te son 24 saatte 45 oldu ve giderek bu sayı artmaya devam ediyor."

    'Gelecekse yurt dışından yeni gelişlerle ya da dönüşlerle olur'

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Sağlık Bakanı Koca: Umre dönüşü gözlem altına alınan hastanın test sonuçları negatif
    "Bizim söylediğimiz ülkemizde şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır.

    Sorunun küresel olduğunu, mücadelenin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal, yerel, kendi vatandaşımızla birlikte aşabiliriz. Kuralların basit olduğunu özellikle söylemek istiyorum. bugün itibariyle toplam vaka sayısının 109 bin 498’e yükseldiğini, dünya genelinde de 3 bin 810 kişinin hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. hastalığa yakalanıp iyileşenlerin de 60 bin olduğunu biliyoruz. Şu ana dek Türkiye’de tespit edilmiş, tanı konmuş korona virüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. 4-5 gün önce söylediğim 1300 civarındaydı. Numune sayısında da giderek artış olduğunu söylemek istiyorum. son 5 günde, 700’ün üzerinde ilave olmuş oldu. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

    Eğer mevcut durumda virüs ülkemize gelecekse yurt dışından yeni gelişlerle ya da dönüşlerle olacaklardır. Avrupa’da görülmesi, buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına uyarıyı yapmamız gerekmektedir. Hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar veya bu tedbirleri iş işten geçtikten sonra aldılar. Oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden vatandaşlarımız da dahildir, kişisel tedbirlerini almalarıdır. Özellikle Avrupa’da olan vatandaşlarımızın giderek ciddi küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıkacaklarsa maske takmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum."

    'Korona virüsten korunmanın 14 yolu'

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Sağlık Bakanı Koca: Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle
    "Korona virüsten korunmanın 14 yolu. Özellikle Türkiye’ye gelen vatandaşlarımıza yönelik olarak şunları ifade etmek istiyorum. 14 gün kuralı. Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, ilk 14 günlerini lütfen evlerinde geçirsinler. Evlerinde de kendilerini izole etmiş olsunlar. Bulunulan ortamı sık sık havalandırsınlar. Mümkün olan en az kişiyle ve maskeyle temas etmeliler. Yaşlı ve kronik hastalar son derece önemli.

    Biz benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Ama bu çağrımıza karşılık gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı. Öncelikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşlarımızın uzak durmalarını istiyoruz. Virüsün yaygın olduğu seyahatler mecburi bir durum yoksa ertelenmelidir. Buralarda yaşayanlar ise mümkün olduğu kadar evlerinde kendilerini izole etmelidir. Yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin demin bahsettiğim şekliyle evde izole olarak kalmalarının şu dönemde çok önemli olduğunu, çünkü ülkede olmayan bir virüsün ancak yurt dışından gelişi söz konusu olacaktır. Yurt dışından gelenlerin bunu taşıyabileceğini, bu süreçte kendilerini izole etmelerini, 14 günde başka birileriyle temas etmemelerini önemsiyoruz.

    Virüsün sınırlarımızdan içeri girmesini önlemeliyiz. Dünyadaki ülkelerin tamamıyla bütün Avrupa ile özellikle başta olmak üzere gelişlerimizi kesmeye tabi ki imkan yok. Avrupa ülkeleri birbirleriyle ilişkisini halen sınırlamadı. Ülkemizin bu salgından henüz etkilenmemiş olması erken dönemde aldığımız tedbirler sayesinde. Ancak bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka görüldüğünde vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemek için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Alınacak tedbirler çerçevesinde 81 ilde hastaneleri belirledik. Grip salgını durumu için hazırladığımız plan, koronavirüs salgını için de etkili bir plandır.

    Sahada şüpheli görülen vakaları alınan tedbirleri pozitif vaka gibi sosyal medyada yayanları görüyoruz. Bunlar, vatandaşlarımızda gereksiz tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durumda tulumun giyilmiş olmasıyla burada kesin evet pozitif bir vaka var gibi algılanmamasını, özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire nasıl yaklaşmakta olduğumuzun bir göstergesi. Mesela Ankara’dan gelen bir vatandaşımızla ilgili, ateşli olduğu için evden alınırken kıyafetler; yani uygulamada kıyafetlerle alınıp görüntüleri alınıyor. Sonucu negatif çıkınca normal tedavisine devam ettirdik. Biz ilk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde paylaştık. Bu paylaşımları yapanlar, yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın tahkikatı başlattığını biliyorsunuz. Sahada hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim."

    Fahrettin Koca
    © AA /
    Sağlık Bakanı Koca: İçimizde bu virüsü taşıyanlar olabilir
    'Tiyatrocu olduğuna eminim'

    "İstanbul Ümraniye’de ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir whatsapp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadığını… Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağına inanıyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da eminim. Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza ifade etmek istiyorum."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (429)
    Etiketler:
    İtalya, Avrupa, Türkiye, Fahrettin Koca, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'na gelen altı kişilik ekip bahçede ve sarayın iç kısmında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
    Dolmabahçe Sarayı'nda koronavirüs önlemi
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet