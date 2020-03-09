Fatih Altaylı: Burhan Kuzu yargılansın

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Burhan Kuzu’ya yönelik ''Görevini kötüye kullanan bu vatandaşımızın soruşturması hakkında niye şu ana kadar somut bir ilerleme yok?'' ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti için hâkim ve savcılara baskı yaptığı iddia edilen Burhan Kuzu’yu bir kez daha köşesine taşıdı.

Altaylı, '8 Mart dövülen kadınlar günü' başlıklı yazısında son bir haftada yapılan gazeteci tutuklamalarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

''Her ahval ve şeraitte hükümeti destekleyen medya, gazetecilerin tutuklanması ile ilgili “Açık bir suç işlediler. Tabii ki tutuklanacaklar” diye bağırıyor.

Anlamadıkları şu.

Yargılanmasınlar diyen yok.

En azından ben demiyorum.

Ama tutuksuz yargılanmalarının önünde bir engel yok.

Tutuksuz yargılanabilirler.

Ben ise çok bir suç işlediği sabit bir başkasına Adalet’in kılıcının niye dokunmadığını ya da en azından teraziye niye oturtulmadığını merak ediyorum.

O kişinin adı Burhan Kuzu.

Görevini kötüye kullanarak bir uyuşturucu kaçakçısının ve cinayete azmettirme zanlısının serbest bırakılmasını sağladığı, yargıya baskı yaptığı, yargıyı etkilediği yargı mensuplarının verdiği ifadelerle sabit olan bu vatandaşımızın soruşturması hakkında niye şu ana kadar somut bir ilerleme yok?

Burhan Kuzu yargılansın diyorum.

Tutuklu yargılansın demiyorum!''