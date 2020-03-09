15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver Babacan'ın partisine katıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında basılan İstanbul Moda Deniz Kulübü’ndeki düğünün ev sahibi olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ali Babacan'ın partisinin kurucu isimlerinden biri oldu.

Ali Babacan'ın partisinin kurucu listesinde yer alan isimlerden biri emekli Korgeneral Mehmet Şanver oldu.

SOL internet haber sitesinin haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen isimlerden olan Şanver, darbe girişimi öncesi cemaatçilerin zamanında tasfiye edilmediğini söylemiş, "Bu darbeyi silahlı kuvvetler engelledi. Tabii ki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker hayır demeseydi bu darbe olurdu" demişti.

Şanver, 15 Temmuz sonrası alınan YAŞ kararlarından sonra istifa etmişti. Mehmet Şanver, darbe girişimi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı hedef alan açıklamalarda da bulunmuştu.

Haberde Şanver'in, Ünal'a ilişkin, "Şahıslar geldi ve Ünal bana ‘Beni almaya geldiler komuta sende’ dedi. Komutan kalktı. Bütün görüntüleri izledim. Komutan lavaboya gidiyor, kelepçelenmeden korumalarıyla helikoptere biniyor. Daha sonra Akın Öztürk’le görüntüleri çıktı kol kola. Bunlar bizim kafamızı karıştırıyor" dediği belirtildi.