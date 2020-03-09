Trabzon'da orman yangını: Can kaybı yaşanmadı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymaklı mahallesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi.