Hürriyet yazarından rapçi 'Khontkar'a tepki: Hayır Ceza, Allah rap'in cezasını asıl şimdi verdi

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, bugünkü yazısında rapçi 'Khontkar'ın kadınları aşağılayan şarkısına tepki göstererek "Antipatik rap'çi Khontkar kadını aşağılayan şarkısını Kadınlar Günü'nde yayımlamış. Saygın rap’çi Ceza, vaktiyle 'Allah rap’in cezasını verdi' demişti. Hayır Ceza... Allah rap’in cezasını asıl şimdi verdi" ifadelerini kullandı.

Özbey, yazısında şunları söyledi:

"Normal zamanda olsa 'boş yapmış' der, geçersin. Hatta o kadar vasat bir şarkı ki muhtemelen ne 'Sürtüğe Bak' şarkısından ne de onu söyleyen antipatik rap’çi Khontkar’dan haberiniz olur. Ama kadını aşağılayan bu şarkıyı tutmuş Kadınlar Günü’nde yayımlamışlar. Tepki gelince şarkıyı açıp bakmak, Khontkar denilen vasıfsızın da kim olduğunu öğrenmek zorunda kaldık. 3 dakika 41 saniye boyunca 'Sürtüğe Bak'akaldık. Bir de açıklama yapmış kısıtlı Türkçesiyle, eleştirenlere koyun demiş: Sanatımın arkasındayım.”Kendisinde böyle bir kapasite olamayacağına göre herhalde yapımcısının fikri klibi Kadınlar Günü’nde yayımlamak. Saygın rap’çi Ceza, vaktiyle 'Allah rap’in cezasını verdi' demişti. Hayır Ceza... Allah rap’in cezasını asıl şimdi verdi."