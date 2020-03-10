MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadeleri kullanıldı.
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/6T0i0xcT3p— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2020
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