Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı ortada

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasında yaşanan göçmen krizine ilişkin olarak "AB'nin verdiği sözleri tutmadığı ortada" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- AB'nin verdiği sözleri tutmadığı ortada, çözüm için AB'nin Türkiye'ye dürüst davranması gerekir.

- Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz.

- Artık Türkiye'yi oyalama devri bitmiştir.

- Siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün kararı verildi.

- Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız.

- Yeni AB yönetimi Türkiye'nin yükünün farkında.

- Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor.

- Siyasi sebeplerle fasıl açılmasını engelleyenler var.

- Bize insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Yunan tarafı 5 kişi öldürdü. Medeniyetten bahsedenlerin ne yaptığını görüyoruz.